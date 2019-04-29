«Если ты поедешь на встречу с Путиным — к тебе никто больше не приедет»

«Если ты поедешь на встречу с Путиным — к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали 5 лет, больше никто не приедет — ты ее разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только встать на колени и признать капитуляцию», — заявил Порошенко в ходе визита во Львов.

Порошенко заверил новоизбранного президента Украины в готовности дать совет и поддержать решения, которые принесут пользу Украине.

Действующий президент пообещал Зеленскому «своевременно подсказать, как не становиться на колени, потому что мы умеем это делать — не становиться на колени». Он также пообещал научить нового главу государства, «как не продаться на "30 сребреников" газа, которые точно обманут».

Ранее президент России Владимир Путин и избранный президент Украины Владимир Зеленский заочно обменялись мнениями относительно выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. В Кремле заявили, что «тщательно фиксируют» обмен заявлениями между Путиным и Зеленским.