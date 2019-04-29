Порошенко заявил, что подпишет «языковой закон»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет принятый парламентом закон "О функционировании украинского языка как государственного". Об этом он заявил в понедельник во время рабочей поездки во Львовскую область.

"Закон об украинском языке — это не означает, что мы хотим "прижать" любой другой язык. Это точно не так. Этот закон о том, что мы должны защитить наш язык", — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Порошенко заверил, что подпишет "языковой закон", когда документ поступит из Верховной рады

25 апреля Верховная рада во втором чтении приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он устанавливает, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Попытки введения на Украине официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".

Закон предлагает введение должности уполномоченного по защите госязыка, которого будет назначать и увольнять правительство. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.