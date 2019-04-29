Первое видео за пять лет: лидер ИГ заявил о поражении в Сирии

На видео аль-Багдади в окружении своих сторонников, чьи лица заретушированы, рассуждает от битве за Багуз в Сирии. Он говорит, что битва окончена, и что ИГ потеряла большое количество боевиков. Глава ИГ утверждает, что будет мстить за убийства и тюремные заключения своих приверженцев.

Видеозапись длится 18 минут.

В начале ролика указывается, что он был снят в апреле.

1) BREAKING: #ISIS’ Furqan issues new video showing leader Abu Bakr al-Baghdadi, marking the first time he is shown in a video since his July 2014 sermon at the Great Mosque in #Mosul pic.twitter.com/cDgOmx7Mhn— Rita Katz (@Rita_Katz) 29 April 2019

Город Багуз на границе с Ираком считался последним оплотом «Исламского государства» в Сирии. В марте «Силы демократической Сирии» при помощи возглавляемой США западной коалиции нанесли поражение террористам в этом районе, и они ушли вглубь Сирийской пустыни, откуда совершают нападения на армейские посты.