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Первое видео за пять лет: лидер ИГ заявил о поражении в Сирии 

Рамблер + ещё 11 34 минуты назад
В Сети появилось первое за пять лет видео с лидером запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакром аль-Багдади. Как сообщает «Интерфакс», видеозапись опубликовала Рита Кац, руководитель сайта SITE, отслеживающего активность исламских радикалов в интернете.
На видео аль-Багдади в окружении своих сторонников, чьи лица заретушированы, рассуждает от битве за Багуз в Сирии. Он говорит, что битва окончена, и что ИГ потеряла большое количество боевиков. Глава ИГ утверждает, что будет мстить за убийства и тюремные заключения своих приверженцев.
Видеозапись длится 18 минут.
В начале ролика указывается, что он был снят в апреле.
Город Багуз на границе с Ираком считался последним оплотом «Исламского государства» в Сирии. В марте «Силы демократической Сирии» при помощи возглавляемой США западной коалиции нанесли поражение террористам в этом районе, и они ушли вглубь Сирийской пустыни, откуда совершают нападения на армейские посты.
Комментарии63
В мире , Армия , Африка , Видео , Войска , Абу Бакр аль-Багдади , Исламское государство , Сирия
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