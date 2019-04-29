Лидер группировки ИГ объявил о поражении в Сирии

Абу Бакр аль-Багдади опубликовал видеообращение впервые за пять лет. Кадры разместила в своём аккаунте в Twitter руководитель организации SITE Intelligence Group Рита Кац, информирует siteintelgroup.

1) BREAKING: #ISIS’ Furqan issues new video showing leader Abu Bakr al-Baghdadi, marking the first time he is shown in a video since his July 2014 sermon at the Great Mosque in #Mosul pic.twitter.com/cDgOmx7Mhn— Rita Katz (@Rita_Katz) 29 апреля 2019 г. По её словам, аль-Багдади в окружении сторонников, чьи лица заретушированы, обсуждает войну против «крестоносцев» и уверяет, что битва за Багуз в Сирии закончена.

Битва за Багуз началась в январе 2019 года при участии Демократических силы Сирии и американской коалиции, которая нанесла авиаудары по этому населённому пункту. 23 марта сирийские военные объявили о завершении операции.

Как сообщал News.ru, сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье разоблачили законспирированную ячейку террористической организации «Исламское государство».

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