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Лидер группировки ИГ объявил о поражении в Сирии 

News.ru + ещё 10 55 минут назад
Лидер террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации) заявил об окончании сражения за город Багуз.
Абу Бакр аль-Багдади опубликовал видеообращение впервые за пять лет. Кадры разместила в своём аккаунте в Twitter руководитель организации SITE Intelligence Group Рита Кац, информирует siteintelgroup.
По её словам, аль-Багдади в окружении сторонников, чьи лица заретушированы, обсуждает войну против «крестоносцев» и уверяет, что битва за Багуз в Сирии закончена.
Битва за Багуз началась в январе 2019 года при участии Демократических силы Сирии и американской коалиции, которая нанесла авиаудары по этому населённому пункту. 23 марта сирийские военные объявили о завершении операции.
Как сообщал News.ru, сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье разоблачили законспирированную ячейку террористической организации «Исламское государство».
ИГ* — запрещено на территории России
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Комментарии9
В мире , Армия , Африка , Войска , Абу Бакр аль-Багдади , Исламское государство , МВД , Сирия
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