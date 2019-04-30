Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Добрая внутри: посетитель фермы испугался альпаки с мордой Джокера 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: d_d_osorezan Twitter, кадр из фильма «Темный рыцарь»
Японец, побывавший на ферме по выращиванию альпак, сравнил увиденное животное с персонажем фильма ужасов.
На лицо ужасная, добрая внутри — это про необычную альпаку, которую увидел на ферме в Японии один из посетителей. Мужчина с ником d_d_osorezan опубликовал в своем Twitter фотографию животного, написав, что был страшно напуган, приблизившись к нему.
На фото видно, что на морде альпаки присутствует необычный природный «боевой окрас», который делает ее похожей на персонаж триллера.
Фотография моментально стала популярной в соцсетях, получив более 11 тысяч репостов. Пользователи сразу же отметили, что морда альпаки напоминает макияж Джокера со зловещей улыбкой. А «хипстерская стрижка» только добавляет атмосферности.
Снимку поставили около 38 тысяч лайков.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин посоветовал Зеленскому вернуть паспорт Саакашвили У Ларри Кинга остановилось сердце Коломойский пообещал консультировать Зеленского
В мире , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проект РФ «протащили» вопреки желанию ЕС4
В России хотят создать «список Бутиной»16
«Откатывают мир в прошлое»: новые обвинения РФ против США28
Садальский жестко отреагировал на скандал в «Голос. Дети»
Крымский мост ждет усовершенствование
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение