Добрая внутри: посетитель фермы испугался альпаки с мордой Джокера

Японец, побывавший на ферме по выращиванию альпак, сравнил увиденное животное с персонажем фильма ужасов.

На лицо ужасная, добрая внутри — это про необычную альпаку, которую увидел на ферме в Японии один из посетителей. Мужчина с ником d_d_osorezan опубликовал в своем Twitter фотографию животного, написав, что был страшно напуган, приблизившись к нему.

На фото видно, что на морде альпаки присутствует необычный природный «боевой окрас», который делает ее похожей на персонаж триллера.

Фотография моментально стала популярной в соцсетях, получив более 11 тысяч репостов. Пользователи сразу же отметили, что морда альпаки напоминает макияж Джокера со зловещей улыбкой. А «хипстерская стрижка» только добавляет атмосферности.

Снимку поставили около 38 тысяч лайков.