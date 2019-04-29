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Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп на своем посту сделал более 10 тысяч ложных или вводящих в заблуждение утверждений, подсчитала газета The Washington Post.
По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.
При этом отмечается, что скорость, с которой Трамп лжет, резко возросла за последние 200 дней. В среднем Трамп лжет 23 раза в день. Это связано с его активностью в твиттере, выступлениями на предвыборных митингах и интервью телеканалу Fox News.
Отмечается, что рекорд был достигнут в апреле, когда в течение трех дней с 25 по 27 апреля американский лидер сделал более 170 подобных заявлений, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Трамп за два года пребывания в должности солгал более 8 тыс. раз.
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В мире , США , Дональд Трамп , Washington Post , Fox News
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