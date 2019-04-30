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Франция заинтересовалась опытом России в восстановлении памятников 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В министерстве культуры Франции после пожара в соборе Парижской Богоматери интересуются опытом России в восстановлении исторических памятников, пострадавших в подобных условиях, сказал РИА Новости замглавы международного комитета Совета Федерации Андрей Климов, говоря о его встрече с представителями министерства.
"Они нам говорили о том, что их очень интересует опыт работы в России по восстановлению памятников, пострадавших в таких же условиях. Допустим, Новодевичий монастырь — пожар когда был. Там несколько объектов, которые мы тоже восстанавливали и которые тоже пострадали от пожара, возникшего по техническим случайным причинам", — сказал сенатор, отвечая на вопрос, требуется ли Франции помощь российских специалистов в восстановлении Нотр-Дама.
"Сегодня во французском обществе, экспертном сообществе есть мнение не очень торопиться с восстановлением, чтобы оно было из правильных материалов сделано, не из первых попавшихся, а из тех материалов, которые бы советовали по истории этого здания и его особенностям", — добавил Климов.
Сенатор находится в Париже в рамках IV фестиваля-марафона "От Атлантики до Тихого океана".
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами. Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет.
Президент России Владимир Путин выразил сочувствие президенту Франции и всему французскому народу в связи с трагическими последствиями пожара в соборе Парижской богоматери и предложил направить во Францию лучших российских специалистов для помощи в восстановлении собора.
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Комментарии
В мире , Пожар в Нотр-Даме , Владимир Путин , Андрей Климов , Совет Федерации , РИА Новости , Франция
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