Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы С-400.
Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Ранее Эрдоган заявил, что покупка С-400 поможет укрепить безопасность Турции.
Контракт по ЗРК привёл к разногласиям между Турцией и США.
В конце марта группа американских сенаторов представила законопроект, который запрещает передавать истребители F-35 турецкой стороне, пока та не откажется от плана покупки С-400.
Позднее США призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и сделкой по С-400.