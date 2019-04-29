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Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы С-400.
Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Ранее Эрдоган заявил, что покупка С-400 поможет укрепить безопасность Турции.
Контракт по ЗРК привёл к разногласиям между Турцией и США.
В конце марта группа американских сенаторов представила законопроект, который запрещает передавать истребители F-35 турецкой стороне, пока та не откажется от плана покупки С-400.
Позднее США призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и сделкой по С-400.
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В мире , Армия , Войска , Оружие , Политика , США , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , НАТО , Анкара , Москва , Турция
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