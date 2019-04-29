Дипломаты США призвали Москву освободить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Иностранец содержится в СИЗО уже больше четырёх месяцев, однако доказательства его вины до сих пор не были предоставлены.
Пол Уилан находится в СИЗО Лефортово уже 123 дня. Никаких улик так и не представлено, несмотря на официальные заявления, что он был якобы пойман с поличным. Раз нет улик, то нет и оснований содержать его под стражей.
Хватит играть в игры! — говорится в сообщении американской дипмиссии в Twitter.
Пол Уилан, гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии, был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств. Однако Уилан считал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения, писал News.ru.