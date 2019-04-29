«Пол Уилан находится в СИЗО Лефортово уже более 4-х месяцев. А именно 123 дня. Никаких улик так и не представлено, несмотря на официальные заявление, что он был якобы пойман с поличным. Раз нет улик, то нет и оснований содержать #PaulWhelan под стражей. Хватит играть в игры!» — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан был задержан 28 декабря при получении флешки с гостайной. Ему грозит от 10 до 20 лет. Адвокат Уилана Владимир Жеребенков подтвердил, что его клиент получил секретные данные, но думал, что на флешке находятся открытые данные культурного значения.