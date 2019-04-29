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Посол РФ в США: «Белые каски» готовят новые провокации в Сирии 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил опасения относительно возможной очередной провокации со стороны организации «Белые каски» на территории Сирийской арабской республики.
Есть информация из разных источников, что «Белые каски» готовят новую провокацию в Идлибе с участием боевиков „Джебхат ан-Нусры“ (запрещена в России), чтобы обвинить во всём сирийские власти и, таким образом, оправдать возможные новые авиаудары Запада по территории Сирии, — сказал Антонов.
По словам главы российской дипмиссии в США, есть твердые свидетельства, что "Белые каски связаны с террористическими организациями и способствуют вербовочной деятельности экстремистов на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.
К сожалению, международное сообщество продолжает питать необоснованные иллюзии относительно «Белых касок, — подчеркнул Антонов.
Ранее незаконные вооружённые формирования нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия и Хама, писал News.ru.
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Комментарии
В мире , Армия , Конфликты , Анатолий Антонов , Джебхат ан-Нусра , РИА Новости , Сирия , США
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