Посол РФ в США: «Белые каски» готовят новые провокации в Сирии

Есть информация из разных источников, что «Белые каски» готовят новую провокацию в Идлибе с участием боевиков „ Джебхат ан-Нусры “ (запрещена в России), чтобы обвинить во всём сирийские власти и, таким образом, оправдать возможные новые авиаудары Запада по территории Сирии, — сказал Антонов.

По словам главы российской дипмиссии в США, есть твердые свидетельства, что "Белые каски связаны с террористическими организациями и способствуют вербовочной деятельности экстремистов на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

К сожалению, международное сообщество продолжает питать необоснованные иллюзии относительно «Белых касок, — подчеркнул Антонов.

Ранее незаконные вооружённые формирования нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия и Хама, писал News.ru.