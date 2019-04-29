В Сербии заявили о двойных стандартах Запада при поставках газа из России

Глава сербского МИДа Ивица Дачич заявил, что западные страны применяют к Сербии "двойные стандарты", в том числе в вопросах поставки газа из России . Об этом сообщает RT. По словам Дачича, Белград устойчив к давлению, которое оказывается со стороны Запада. "Германии и североевропейским странам можно использовать газ, идущий по "Северному потоку", а вот сербам российский газ покупать не следует — он же негативно на них влияет", — сказал Дачич. Он подчеркнул, что Сербия постоянно сталкивается с таким подходом. Ранее в Сербии признали Необходимость сотрудничества с НАТО