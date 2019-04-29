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Зеленский отказался отвечать на вопросы «России 1» в Турции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с корреспондентами телеканала "Россия 1", следует из материала, показанного в эфире программы "60 минут".
Зеленский пробыл в Турции три дня и уже вылетел на Украину. Украинский политик вместе с семьей в понедельник утром покинул пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.
Впрочем, журналисты "России 1" застали Зеленского на отдыхе. Как видно на кадрах, журналисты представились корреспондентами телеканала "Россия 1" и задали политику вопрос об амнистии. Зеленский не ответил на него. "
Это плохое начало отношений. Спасибо вам большое", — сказал он.
Затем он заявил, что "не начинает общение с вранья". Вопрос о минских соглашениях Зеленский также проигнорировал. В кадр победитель президентских выборов на Украине попал в бейсболке, развернутой козырьком назад, солнечных очках и шортах.
Ранее РИА Новости передавало, что Зеленский остановился в пятизвездочном отеле недалеко от турецкого города Бодрум. Новоизбранный президент Украины проводил отдых с семьей в полностью закрытом для прессы режиме. Официанты и другие сотрудники отеля в беседе с РИА Новости характеризовали гостя как "простого и спокойного, весьма симпатичного человека".
Зеленский победил во втором туре выборов на Украине, набрав 73,22% голосов. Его соперник, действующий президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой 24,45% избирателей, явившихся на выборы.
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Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости , Бодрум , Турция
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