Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео: Россия продолжит вмешиваться в выборы в США «даже в 2050 году» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский госсекретарь Майк Помпео предупредил об опасности "российского вмешательства" в выборы на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Помпео, российская сторона якобы вмешивалась в американские выборы с 1974 года и продолжает делать это до сих пор.
"Сейчас наша задача в том, чтобы защитить выборы в 2020 году", — заявил Помпео.
Он добавил, что "российское вмешательство" продолжится "даже в 2050 году".
Ранее заместитель генпрокурора США Род Розенштейн раскритиковал администрацию экс-президента США Барака Обамы, отметив, что ее реакция на хакерские атаки со стороны России была неадекватна ситуации.
Газета.Ru: последние новости
Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах МИД Украины объяснил несчастье украинцев наследием СССР В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
В мире , Конфликты , Политика , США , Барак Обама
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ваше дело»: Саакашвили по-хамски ответил Путину108
«Правда, так сказал?»: Путин ответил Зеленскому224
Кремль ответил Зеленскому на критику Путина147
«Будем двигать Украину»: Порошенко дал громкое обещание109
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным252
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Социология
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение