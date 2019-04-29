Американский госсекретарь Майк Помпео предупредил об опасности "российского вмешательства" в выборы на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Помпео, российская сторона якобы вмешивалась в американские выборы с 1974 года и продолжает делать это до сих пор.
"Сейчас наша задача в том, чтобы защитить выборы в 2020 году", — заявил Помпео.
Он добавил, что "российское вмешательство" продолжится "даже в 2050 году".
Ранее заместитель генпрокурора США Род Розенштейн раскритиковал администрацию экс-президента США Барака Обамы, отметив, что ее реакция на хакерские атаки со стороны России была неадекватна ситуации.