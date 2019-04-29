Климкин обвинил советское наследие в несчастье украинцев

Он отметил, что жители Украины признаны одними из самых несчастных в мире.

"Обидно, но сегодня есть все основания, чтобы считаться такими из-за внешнего влияния", — написал Климкин.

Дипломат перечислил главные, по его мнению, причины несчастья украинцев — "российская агрессия" и "советское наследие".

На Украине последние годы пытаются стереть память о советском прошлом. В стране проходит декоммунизация, а ее главный идеолог — директор Института национальной памяти Владимир Вятрович — выступил с инициативой провести масштабную работу по признанию "оккупации" со стороны СССР. После этого в Госдуме предложили Киеву отказаться от переданных ей в советское время территорий.

Организация объединенных наций с 2012 года ежегодно публикует Всемирный доклад о счастье для поиска решений стабильного развития. Исследователи анализируют шесть критериев: ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность жизни, свободу граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношенияек коррупции. Россия занимает в рейтинге 68 место, Украина — 133.