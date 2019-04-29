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Климкин обвинил советское наследие в несчастье украинцев 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал в фейсбуке Всемирный доклад о счастье 2019 года, опубликованный ООН.
Он отметил, что жители Украины признаны одними из самых несчастных в мире.
"Обидно, но сегодня есть все основания, чтобы считаться такими из-за внешнего влияния", — написал Климкин.
Дипломат перечислил главные, по его мнению, причины несчастья украинцев — "российская агрессия" и "советское наследие".
На Украине последние годы пытаются стереть память о советском прошлом. В стране проходит декоммунизация, а ее главный идеолог — директор Института национальной памяти Владимир Вятрович — выступил с инициативой провести масштабную работу по признанию "оккупации" со стороны СССР. После этого в Госдуме предложили Киеву отказаться от переданных ей в советское время территорий.
Организация объединенных наций с 2012 года ежегодно публикует Всемирный доклад о счастье для поиска решений стабильного развития. Исследователи анализируют шесть критериев: ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность жизни, свободу граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношенияек коррупции. Россия занимает в рейтинге 68 место, Украина — 133.
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Комментарии1
В мире , Украина , Павел Климкин , МИД , ООН , Госдума
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