Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Канады не позволили Пучдемону въехать на территорию страны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Канады не позволили Карлесу Пучдемону въехать на территорию своей страны, бывший лидер Каталонии намерен опротестовать это решение, сообщает Radio Canada.
Сообщается, что политик планировал посетить канадскую провинцию Квебек по приглашению Общества святого Иоанна Крестителя (SSJB). Турне должно был начаться 2 апреля, его программа включала в себя пресс-конференцию и визит в парламент франкоязычного региона.
Согласно руководителям SSJB, Пучдемон получил электронное разрешение (AVE), санкционирующее прибытие в Канаду на самолете гражданам 50 государств, в том числе всех стран ЕС. Однако 31 марта канадское министерство по вопросам иммиграции уведомило экс-главу женералитета об отзыве разрешения без указания причин.
По данным Radio Canada, адвокаты Пучдемона в понедельник опротестуют отзыв разрешения в одном из федеральных судов Канады и потребуют объяснений по этому поводу.
Как отмечает радиостанция, на сайте иммиграционного ведомства говорится, что власти Канады оставляют за собой право в отказе предоставлять AVE, в связи с "подрывной или преступной деятельностью" возможного подателя заявки.
В октябре 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости, в котором участвовали 42% избирателей, более 90% проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Испанское правительство и конституционный суд признали голосование незаконным.
Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта 2018 года предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости. Шесть человек, в том числе Пучдемон, объявлены в международный розыск, выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в мадридских тюрьмах.
Последние новости
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в "Голосе" Следующий финансовый обвал будет намного страшнее кризиса 2008 года Зеленский впервые обратился к Путину после своей победы
Комментарии
В мире , Конфликты , ЕС , Канада , Каталония , Квебек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ваше дело»: Саакашвили по-хамски ответил Путину73
«Правда, так сказал?»: Путин ответил Зеленскому200
Кремль ответил Зеленскому на критику Путина147
«Будем двигать Украину»: Порошенко дал громкое обещание103
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным252
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Социология
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение