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Independent: «Мону Лизу» признали самым большим разочарованием туристов 

RT на русском 20 минут назад
Фото: Reuters
Согласно недавно проведённому опросу авиакомпании EasyJet, британцы разочарованы одними из самых известных достопримечательностей мира, пишет The Independent. При этом на вершине антирейтинга не посчастливилось оказать картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза».
Британцы назвали одно из самых известных произведений мировой живописи, картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», «самой разочаровывающей» достопримечательностью мира, пишет The Independent.
Согласно опросу, проведённому авиакомпанией EasyJet, среди двух тыс. британцев 86% назвали находящуюся в парижском музее Лувра картину несоответствующей ожиданиям. При этом сам музей получил в рейтинге девятую позицию.
На вторую строчку рейтинга британцы поместили пограничный контрольно-пропускной пункт в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. КПП для перехода из Западного в Восточный Берлин не приглянулось 84% опрошенных. Ещё 80% остались не впечатлены бронзовой статуей-фонтаном Писающего мальчика в Брюсселе. Респонденты также признались, что их разочаровали парижские кабаре «Мулен Руж» и Эйфелева башня, Испанская лестница и фонтан Треви, а также статуя Русалочка в Копенгагене.
При этом 75% опрошенных признались, что хотели бы увидеть полярное сияние в Исландии. Отправиться на озеро Комо в Италии хотят 63%, а на греческий остров Санторини 60% участвовавших в опросе британцев.
Многие также отметили, что мечтают побывать в Альпах, увидеть розовый песок греческого пляжа Элафониси, итальянские поселения Чинкве-Терре и поля тюльпанов в Голландии.
55% респондентов отметили, что вдохновляются на новые поездки из социальной сети Instagram, а 32% и вовсе выбирают место путешествия, исходя из того, как сделанные там фотографии будут смотреться в приложении.
По словам представителя авиакомпании Дэниела Янга, исследование показывает, что всё больше людей используют Instagram не только, чтобы делиться своими впечатлениями от поездок, но и для того чтобы черпать вдохновение для будущих приключений.
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В мире , Интернет , Социология , Статьи , Леонардо да Винчи , Easyjet , The Independent
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