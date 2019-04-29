Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Сербии рассказали о сотрудничестве с НАТО 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сербия сотрудничает с НАТО главным образом для поддержания нормальных отношений, не собирается вступать в альянс. Об этом в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
«Мы сотрудничаем главным образом для поддержания нормальных отношений — ведь Сербию окружают натовские страны, альянс руководит и силами безопасности в Косове. Даже по Брюссельскому соглашению НАТО и KFOR обязаны гарантировать, что албанские вооружённые силы не нападут на сербов, живущих на севере», — сказал он.
При этом министр подчеркнул, что сотрудничество с альянсом «ограничено военным нейтралитетом».
«Мы не хотим вступать и не вступим в альянс. Что касается натовской агрессии, то наш народ по-прежнему относится к ней резко негативно. Это военное преступление, совершённое против Сербии и сербского народа», — добавил Дачич.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия не станет вступать в НАТО.
RT на русском: последние новости
Independent: «Мону Лизу» признали самым большим разочарованием туристов Климкин объяснил позицию Украины в рейтинге счастья внешним влиянием В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Комментарии1
В мире , Армия , Софико Шеварднадзе , Ивица Дачич , МИД , НАТО , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ваше дело»: Саакашвили по-хамски ответил Путину118
«Правда, так сказал?»: Путин ответил Зеленскому226
Кремль ответил Зеленскому на критику Путина147
«Будем двигать Украину»: Порошенко дал громкое обещание111
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным252
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Социология
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение