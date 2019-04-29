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Посол РФ: Ким Чен Ын ел во Владивостоке за двоих 

News.ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Александр Сафронов/Пресс-служба администрации Приморского края/ТАСС
Посол Москвы в Пхеньяне Александр Мацегора опроверг распространённую в соцсетях информацию, что северокорейский лидер Ким Чен Ын ничего не ел и даже не пил чай на торжественном ужине во время его недавнего визита в Россию.
Со слов дипломата, который сопровождал его во Владивостоке, Ким попробовал различные блюда русской кухни, в том числе мясо, приготовленное по особому дальневосточному рецепту.
Ел, я своими глазами видел, как он пробовал мясо, приготовленное по специальному дальневосточному рецепту. Так что это неправда, что он не притрагивался якобы к пище, — приводит слова посла ТАСС.
Переговоры лидеров России и КНДР прошли 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Они обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений. Саммит стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.
Ранее посол России в КНДР рассказал, что между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным возникла «личная химия» во время их встречи во Владивостоке, писал News.ru.
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Комментарии
В мире , Азия , Чен Ким , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Владивосток , Пхеньян
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