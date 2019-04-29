Посол РФ: Ким Чен Ын ел во Владивостоке за двоих

Со слов дипломата, который сопровождал его во Владивостоке , Ким попробовал различные блюда русской кухни, в том числе мясо, приготовленное по особому дальневосточному рецепту.

Ел, я своими глазами видел, как он пробовал мясо, приготовленное по специальному дальневосточному рецепту. Так что это неправда, что он не притрагивался якобы к пище, — приводит слова посла ТАСС.

Переговоры лидеров России и КНДР прошли 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Они обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений. Саммит стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

Ранее посол России в КНДР рассказал, что между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным возникла «личная химия» во время их встречи во Владивостоке, писал News.ru.