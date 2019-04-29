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Лавров: около 50 стран присоединились к базе данных террористов, созданной ФСБ России 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Порядка 50 стран подключились к базе данных террористических организаций, созданной ФСБ России, при этом ключевые западные страны пока не сделали этого. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
"Наша Федеральная служба безопасности уже много лет ведет специальный проект: создана база данных именно по иностранным террористам-боевикам. Участие в этой базе данных уже принимает около 50 государств, с дюжину международных организаций, но ключевых западных стран в этом проекте пока не видно", — сказал он.
Как отметил Лавров, смысл базы данных заключается в том, чтобы отслеживать перемещения иностранных террористов-боевиков по всему миру.
По словам министра, Россию тревожит, что инициатива по формированию глобального антитеррористического фронта под эгидой ООН, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году, "пока не находит отклика прежде всего у западных коллег".
"Хорошо известно, насколько часто в антитеррористической борьбе Запад использует двойные стандарты", — подчеркнул он.
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Комментарии1
В мире , Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , ФСБ , ООН
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