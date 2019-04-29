Лавров: около 50 стран присоединились к базе данных террористов, созданной ФСБ России

Порядка 50 стран подключились к базе данных террористических организаций, созданной ФСБ России , при этом ключевые западные страны пока не сделали этого. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Наша Федеральная служба безопасности уже много лет ведет специальный проект: создана база данных именно по иностранным террористам-боевикам. Участие в этой базе данных уже принимает около 50 государств, с дюжину международных организаций, но ключевых западных стран в этом проекте пока не видно", — сказал он.

Как отметил Лавров, смысл базы данных заключается в том, чтобы отслеживать перемещения иностранных террористов-боевиков по всему миру.

По словам министра, Россию тревожит, что инициатива по формированию глобального антитеррористического фронта под эгидой ООН , озвученная президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году, "пока не находит отклика прежде всего у западных коллег".