В США началась акция «Георгиевская ленточка»

Акция "Георгиевская ленточка" началась в десятках американских городов. Только в Нью-Йорке в ближайшие дни планируется раздать около 10 тыс. ленточек, символизирующих победу в Великой Отечественной войне, рассказал корреспонденту ТАСС во вторник президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

"Ленточки были разосланы во все города, где будет проходить "Бессмертный полк". Это 23 города в разных штатах страны. В Нью-Йорке планируется раздать порядка 10 тыс. [ленточек]. Сегодня волонтеры общества "Русская молодежь Америки" начали раздавать их в местах проживания соотечественников в Нью-Йорке — предлагать прохожим на улицах, оставлять в русских продуктовых и книжных магазинах, — пояснил он. — Кроме того, их можно будет также получить в Свято-Николаевском соборе на Манхэттене".

Подвиг деда, подвиг народа

Волонтеры раздают ленточки в том числе и англоязычным американцам, которые получают их вместе с брошюрами, где на английском языке рассказывается о "Георгиевской ленточке". "Американцы уважают своих ветеранов, но мало что знают о вкладе Советского Союза в ту победу. Мы объясняем, они слушают с большим удивлением, а потом с радостью повязывают ленточку на грудь", — отметил Кочан.

Ленточки также получат участники "Бессмертного полка", который пройдет по американским городам в большинстве случаев в ближайшие выходные — 4-5 мая. "Мы понимаем, что это символ победы в войне, но лично для меня ленточка — что-то очень личное, — добавил Кочан. — Именно на такой ленте была медаль моего деда, и я помню, как маленьким мальчиком рисовал ее на открытках ко Дню Победы. Помню слезы радости на глазах деда, и память эта живет в моем сердце — память о его подвиге, память о том, что без той победы не было бы нашей жизни".

"Поэтому очень хочется, чтобы эта память не умирала никогда, а передавалась бы через поколения и жила в веках. А ленточка — это вещественный символ памяти, то, что я с гордостью могут надеть, сказав тем самым, что помню подвиг деда, подвиг нашего народа", — подчеркнул руководитель "Русской молодежи Америки".

Георгиевская ленточка и красный мак

В ряде крупных городов США акция "Георгиевская ленточка" началась уже в минувшие выходные. В Сан-Франциско (штат Калифорния) раздали 500 ленточек. Столько же планируется вручить желающим в Сиэтле (штат Вашингтон), еще порядка тысячи раздать во время проведения "Бессмертного полка" в городе.

"Ленточка — символ мужества, героизма наших предков, которая использовалась в высших наградах еще задолго до советских времен и тоже означала символ мужества, — рассказал корреспонденту ТАСС координатор акции в Сиэтле Игорь Ноздрин. — Поэтому любое иное толкование считаю попыткой переписать историю и никогда с этим не соглашусь".

В то же время именно в Сиэтле организаторы "Бессмертного полка" кроме ленточек раздают желающим и красные маки — европейский символ памяти жертв военных конфликтов. "Некоторые надевают только ленточки, некоторые — только маки, но многие совмещают их друг с другом, получается не только красиво, но и очень символично — объединяя таким образом Европу и Советский Союз, что и позволило в те времена победить фашизм, — заметил Ноздрин. — Кроме того, считаю очень важным знать, как именно носить георгиевскую ленточку — не со шнурками или на антенне автомобиля, что является неуважением к символу, а на груди — там, где сердце".

История акции

В Нью-Йорке акция "Георгиевская ленточка" проходит с 2011 года, в последующие годы акцию подхватили в других американских городах, где соотечественники организовывают "Бессмертный полк". Идея акции родилась в 2005 году в Москве. Черно-оранжевые ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.

За время существования акции георгиевская ленточка успела побывать на вершине Эльбруса, в космосе, несколько лет подряд облетала на легкомоторном самолете Статую Свободы. Всего за прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира.