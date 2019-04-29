В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала. Об этом он рассказал сайту kp.ru.

По словам немецкого депутата, Порошенко необходимо наказать за военные преступления перед самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Линдеманн подчеркнул, что видел документ от органов юстиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в которых указано, что 90% снарядов прилетели на Донбасс с Украины.

Ранее Линдеманн уже просил наказать Порошенко.

Он рассказал, что посетил самопровозглашенные ДНР и ЛНР и увидел, что "ситуация на фронте ухудшается с каждым днем".