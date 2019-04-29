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В США решили обезопасить интернет 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Американские сенаторы решили обезопасить интернет — в подкомитете по безопасности Комитета по науке Сената США 30 апреля пройдут слушания по вопросу усиления кибербезопасности интернета вещей. Документ с подробностями размещен на сайте законодательного органа.
«В ходе слушания будут рассмотрены угрозы безопасности и сложности, создаваемые интернетом вещей. Планируется проработать меры, побуждающие производителей встраивать системы безопасности в устройства и поддерживающие их сети», — говорится на сообщении.
Кроме того, эксперты рассмотрят важность сетей пятого поколения (5G) для кибербезопасности и меры, которые может принять государство, предприниматели и потребители для обеспечения безопасности интернета вещей. Планируется, что перед сенаторами выступят эксперты из сферы потребительских технологий и специалисты по кибербезопасности, которые опишут свое видение ситуации.
11 марта 2019 года американские конгрессмены внесли на рассмотрение законопроект о кибербезопасности интернета вещей. Он перечисляет возможные риски и уязвимости устройств интернета вещей а также способы противодействия таким уязвимостям.
Цель законопроекта — не допустить попадания частной информации в экосистеме интернета вещей третьим лицам. Под регулирование попадут все «умные» устройства: голосовые ассистенты-колонки (Alexa, Apple Siri и другие), «умная» домашняя электроника, smart-TV, системы «умный дом» и т. д.
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Комментарии
В мире , Интернет , Сенат США , Apple , США
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