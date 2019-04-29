В США решили обезопасить интернет

Американские сенаторы решили обезопасить интернет — в подкомитете по безопасности Комитета по науке Сената США 30 апреля пройдут слушания по вопросу усиления кибербезопасности интернета вещей. Документ с подробностями размещен на сайте законодательного органа.

«В ходе слушания будут рассмотрены угрозы безопасности и сложности, создаваемые интернетом вещей. Планируется проработать меры, побуждающие производителей встраивать системы безопасности в устройства и поддерживающие их сети», — говорится на сообщении.

Кроме того, эксперты рассмотрят важность сетей пятого поколения (5G) для кибербезопасности и меры, которые может принять государство, предприниматели и потребители для обеспечения безопасности интернета вещей. Планируется, что перед сенаторами выступят эксперты из сферы потребительских технологий и специалисты по кибербезопасности, которые опишут свое видение ситуации.

11 марта 2019 года американские конгрессмены внесли на рассмотрение законопроект о кибербезопасности интернета вещей. Он перечисляет возможные риски и уязвимости устройств интернета вещей а также способы противодействия таким уязвимостям.