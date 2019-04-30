Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

«Я пришёл к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями», — отметил американский лидер.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп принял решение с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.

Впоследствии в Тегеране заявили о планах принять ответные меры в связи с решением Вашингтона.