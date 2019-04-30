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Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Я пришёл к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями», — отметил американский лидер.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп принял решение с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.
Впоследствии в Тегеране заявили о планах принять ответные меры в связи с решением Вашингтона.
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В мире , санкции Иран , Дональд Трамп , Иран , США
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