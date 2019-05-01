Назарбаев призвал казахстанцев беречь единство народа

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что казахстанцам нужно беречь единство и сплоченность общества. Об этом в среду сообщила пресс-служба первого президента республики по итогам посещения Назарбаевым народных гуляний в Нур-Султане по случаю празднования Дня единства народа Казахстана.

Выступая перед жителями и гостями столицы, первый президент республики поздравил соотечественников с праздником единства народа Казахстана.

"Благодаря единству наши предки преодолели все трудности, сохранив для нас Великую степь. Мы вместе создали независимый Казахстан, тем самым исполнив мечту наших прадедов", — сказал Назарбаев.

Он отметил, что все успехи современного Казахстана достигнуты благодаря сплоченности общества, и призвал ценить и беречь мирную жизнь и стабильность.

"Мы — счастливый народ. Нам необходимо беречь наше единство и уважать независимость. Осуществление наших программ развития приведет страну к еще более светлому будущему", — пояснил первый президент Казахстана.

Он также рассказал о современных вызовах, возникающих в мире на почве межэтнических конфликтов.