В ЛНР отметили ажиотаж среди желающих получить российское гражданство

Не менее 200 жителей Луганской республики ежедневно обращаются в уполномоченные органы региона с вопросами о получении российского гражданства, сообщил журналистам заместитель начальника управления миграционной службы самопровозглашенной ЛНР Руслан Надзия.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

В понедельник в Ростовской области в тестовом режиме заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР. Во вторник предполагается открытие подобного центра для жителей ДНР.

"Очень долгожданный документ, указа люди ждали. Естественно, ажиотаж наблюдается, но мы делаем все возможное с нашей стороны, чтобы удовлетворить всех заявителей", — сказал Надзия.

Он уточнил, что ежедневно к ним обращаются не менее 200 человек, "а реальное количество больше".

"Сначала доводится информация по документам, потом проверяем и принимаем в работу. После их обработки отправляем их российским коллегам… Делаем все возможное, чтобы организовать должным образом прием документов", — отметил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.