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Лукашенко позвал Европу решать проблемы своих соседей 

Lenta.ru + ещё 3 58 минут назад
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в соседних государствах накопилось множество проблем, которые необходимо решать с помощью международных организаций. Его слова цитирует БЕЛТА.
«Согласитесь, накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать: и Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других менее значимых и звучных проблем. Добавилась Украина», — заявил он.
К их решению Лукашенко призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он отметил, что часто критикует эту организацию за слабый отклик на региональные геополитические проблемы и по-прежнему считает, что они находятся в непосредственной зоне компетенции ОБСЕ.
Лукашенко напомнил о встречах глав государств-членов ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле и в 2010 году в Астане, и заявил, что появилась необходимость снова созвать подобную конференцию.
«Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы какие-то. В противном случае зачем создавали организацию?» — сказал белорусский лидер.
В начале года Лукашенко напомнил, что еще в 2014-м предлагал план по прекращению военных действий в Донбассе, но он не был принят.
С предложениями о разрешении вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины Лукашенко выступал и в 2018 году. В октябре он сказал, что Минск готов взять обеспечение мира в Донбассе на себя, однако позже признался, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки у президента Украины Петра Порошенко.
По инициативе белорусского лидера Минск стал площадкой переговоров сторон вооруженного конфликта в Донбассе. В столице Белоруссии собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.
Конфликт между Кишиневом и Приднестровской Молдавской Республикой, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992-м.
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Комментарии2
В мире , СНГ , Петр Порошенко , Александр Лукашенко , ОБСЕ
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