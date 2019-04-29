Евросоюзу посоветовали принять Мексику в свой состав

Несмотря на имеющиеся проблемы, Европейскому союзу стоит всерьез задуматься о перспективе расширения и включения в свой состав не только европейских государств, такая позиция «поддержит стремление народов на Запад» и ударит по радикализации общества, пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

Автор статьи Эрик Жига призывает отвлечься от «реалити-шоу» под названием Brexit и переключиться на другой, более важный, по его мнению, вопрос — расширение Европейского союза, передает ИноТВ содержание статьи.

По мнению автора публикации, «продолжение роста союза — это и есть его самоцель».

В статье приводится мнение бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдт , по словам которого «евромагнетизм» сыграл решающую роль в демократическом развитии материка. «Надежда на вступление в ЕС обеспечила выживание демократиям Южной Европы в начале 80-х годов», — отмечает автор публикации, указывая, что в следующем десятилетии этот же фактор «принудил к миру Балканы». Кроме того, этот «магнетизм» во многом был той силой, которая способствовала положительным реформам в Турции, убежден Жига.

«Евромагнетизм», продолжает он, сохраняется с помощью развития союза. Если его не расширять, окружающий мир устанет ждать, найдутся другие игроки, которые начнут манить потенциальных членов своей полуоткрытой дверью, предостерегает Svenska Dagbladet.

Автор считает, что в расширенном составе ЕС займет сильные позиции на Ближнем Востоке, на Средиземном и Черном морях — в регионах, где ЕС грозят самые серьезные вызовы. Издание напоминает о «турецком вопросе», о Швейцарии, Норвегии и Исландии, которые подумывали о вступлении в Европейский союз. В статье говорится и о предстоящих попытках Украины присоединиться к союзу. Автор также допускает, что Россия со временем может захотеть присоединиться к ЕС.

«Кроме того, настало время возобновить дискуссию о том, как ЕС следует относится к заявкам со стороны нееврпопейских стран. Строится ли союз на общих ценностях или на географическом положении? Если, к примеру, НАФТА развалится, то могут ли Канада, Мексика или США вступить в ЕС?» — задается вопросом автор.

Все эти вопросы требуют решения вне зависимости от исхода Brexit, заключает Svenska Dagbladet.

Ранее в понедельник комиссар по вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан в преддверии намеченного на понедельник берлинского саммита западнобалканских государств призвал к скорейшему приему балканских стран в состав сообщества.