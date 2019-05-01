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В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Свыше тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1199 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 410 человек (женщин — 123, детей — 209), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 789 человек (женщин — 237, детей — 402)", — говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 35 сирийцев.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали два гектара территории. Также специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
Кроме того, за сутки восстановлены пять жилых домов, медпункт и электроподстанция.
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В мире , Армия , Конфликты , Иордания , Ливан , Сирия
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