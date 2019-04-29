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Юнкер отреагировал на слова Макрона о кризисе Европейского союза 

RT на русском + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Reuters
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не считает, что Европейский союз переживает кризис существования. Таким заявлением он отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона о кризисе ЕС.
По словам политика, в настоящее время не столько ЕС, сколько весь мир находится в кризисе.
«Разваливается прежний уклад. Растёт сила Китая, Индии. Мы имеем дело с миграционным кризисом, президентом Трампом и сложными торговыми отношениями с США… Поэтому я не думаю, что мы переживаем экзистенциальный кризис», — сказал Юнкер в интервью газете «Rzeczpospolita».
Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую зону. Он также назвал брексит символом кризиса в Европе.
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В мире , Европа , Жан-Клод Юнкер , ЕС , Еврокомиссия
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