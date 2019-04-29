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В Австрии рассказали о возвращении «империализма США» 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Reuters
Европейские страны вынуждены принимать участие в "экономических войнах" США из-за доктрин ЕС и НАТО, в которых первенство остается за Вашингтоном, пишет австрийское издание Contra Magazin.
Издание рассказывает о возвращении американского империализма после того, как президент США Дональд Трамп потерял свое республиканское большинство в палате представителей конгресса. Однако теперь речь идет о войнах в сфере экономики, которые ведутся с помощью санкций, а не боевых маневров.
Трампу, который до того, как стать главой Белого дома, был бизнесменом, гораздо удобнее "убивать экономическими средствами, а не оружием". Поскольку Соединенные Штаты отказываются от торговых соглашений, реальные "экономические" издержки этих войн фактически несут третьи страны, а не Пентагон, говорится в материале.
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В мире , США , Дональд Трамп , ЕС , Пентагон , НАТО , Австрия
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