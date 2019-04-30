Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. В связи с этим во дворце монарха в центре Токио будут проведены уникальные церемонии — религиозные и гражданские.

В первую половину дня 85-летний Акихито в ритуальном костюме по придворной моде раннего средневековья посетит расположенный на территории дворцового комплекса храм, посвященный 124 предыдущим императорам Японии. Там он окончательно в символической форме доложит о своем отречении верховной богине Солнца Аматэрасу, мифической прародительнице династии японских монархов. Этот ритуал будет закрытым для публики, он считается неофициальным, семейным делом императора.

Затем, во второй половине дня в самом престижном — "Сосновом" — зале дворца состоится официальная гражданская церемония по случаю отречения. В ней примут участие примерно 300 человек — члены семьи монарха, министры кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда и представители органов местного самоуправления.

На церемонии от имени граждан Японии выступит премьер-министр Синдзо Абэ . Затем с последними словами в качестве императора к народу обратится сам Акихито. Монархом он будет считаться до последней секунды 30 апреля. С началом следующего дня императором станет его 59-летний старший сын Нарухито. Одновременно произойдет смена эпох, по которым в Японии ведется летоисчисление наряду с использованием общепринятой международной системы.

На смену последнему 31-му году эры Хэйсэй ("Установления мира") Акихито придет 1-й год эпохи Рэйва ("Прекрасной гармонии") нового императора Нарухито.

Символ государства и единства народа

Отречения японских монархов были обычным делом в феодальные времена, и в предыдущий раз оно произошло в 1817 году. Однако в новейшей истории страны император покидает престол впервые, поскольку со второй половины XIX века законодательство требует от монарха находиться на троне пожизненно. В нарушение этого порядка Акихито еще в августе 2016 года обратился к народу с беспрецедентным заявлением, дав понять, что хотел бы уйти на покой из-за преклонного возраста. Это вызвало в стране волну сочувствия, и парламент по инициативе правительства принял уникальный одноразовый закон, позволяющий Акихито покинуть престол. После отречения он получит титул "дзёко", который можно условно перевести как "почетный император", и будет по-прежнему находиться на государственном обеспечении.

Акихито вступил на престол 8 января 1989 года и вместе со своей супругой императрицей Митико прилагал немало усилий к тому, чтобы сделать институт монархии более близким и понятным для широкой публики. Император любил появляться на людях в неформальной одежде, много ездил по стране, встречаясь с соотечественниками.

Всеобщее уважение к нему еще больше усилилось после катастрофических цунами 11 марта 2011 года, в результате которых погибли и пропали без вести почти 18,5 тыс. человек. Стихийные бедствия разорили обширную зону на северо-востоке страны и привели к аварии на АЭС "Фукусима-1". Император и императрица тогда лично ездили в пострадавшие районы, навещали людей в эвакуационных пунктах. Они также отказались выехать из Токио в самые опасные дни аварии на расположенной относительно близко от города атомной станции, оставшись вместе с жителями столицы.

Император в современной Японии выполняет только церемониальные функции, ему законодательно запрещено участвовать в политической жизни. Он не имеет даже номинального статуса главы государства и, по конституции, считается лишь символом государства и единства народа.