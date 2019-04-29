СМИ: активисты Greenpeace забрались на нефтяную платформу Equinor в Арктике

Группа активистов международной экологической организации Greenpeace забралась в понедельник на буровую вышку, арендованную норвежской энергетической компанией Equinor в Арктике. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро.

По его сведениям, четверо участников организации взобрались на буровую платформу West Hercules недалеко от Хаммерфеста (губерния Финнмарк) — самого северного города континентальной Европы.

В данный момент на платформе ведутся приготовления к новому сезону работ в Баренцевом море, который начнется в мае.

"Бурить скважины в Арктике, когда Арктика тает быстрее, чем когда-либо, это сумасшествие. Необходимо завершить нефтедобычу [в регионе], и поэтому сегодня мы вышли на ненасильственную акцию протеста", — прокомментировал ситуацию глава норвежского отделения Greenpeace Фруде Плейм.

Ранее экоактивисты подали иск против государства Норвегия, обвинив власти в нарушении параграфа 112 конституции королевства, гарантирующего подданным право на добычу и использование ресурсов в соответствии с принципом сохранения окружающей среды. По мнению активистов, выданная государством лицензия на работы на платформе West Hercules также противоречит конституции. Слушания по делу начнутся в Осло в ноябре 2019 года.

Greenpeace также выступала с жесткой критикой проекта Equinor по поиску нефти и газа в Большом Австралийском заливе. Компания в свою очередь настаивает на безопасности для окружающей среды используемых в Австралии технологий.