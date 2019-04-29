СМИ: подозреваемый в шпионаже подданный ОАЭ совершил самоубийство в Стамбуле

Подданный ОАЭ , задержанный ранее в Турции по подозрению в шпионаже, покончил с собой в тюрьме. Об этом в понедельник сообщил телеканал Habertürk.

Подозреваемый был помещен в стамбульскую тюрьму Силиври на время расследования. Его тело нашли в камере.

19 апреля силы безопасности Турции задержали в Стамбуле двух человек, которых подозревают в шпионской деятельности в пользу ОАЭ. В ходе расследования должно быть установлено, имел ли один из них отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. О втором подозреваемом Habertürk информации не приводит.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании этой дипломатической миссии "в результате конфликта". Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести открытое расследование. Тело Хашкаджи до сих пор не найдено.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным этого ведомства, по делу Хашкаджи задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию. 3 января нынешнего года состоялось первое судебное слушание по этому делу с участием 11 обвиняемых.