Во Франции задержали группу подозреваемых в подготовке теракта

Полиция Франции задержала группу подозреваемых в подготовке террористического нападения на представителей сил правопорядка, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Подозреваемые были задержаны в пятницу в рамках расследования, открытого в начале февраля в отношении предполагаемого главаря террористической ячейки.

Сообщается, что задержанные планировали осуществить задуманный теракт в ближайшем будущем.

В числе задержанных фигурирует подросток. В 2017 году в возрасте 15 лет он был арестован и осужден при попытке отправиться в Сирию. Юноша был приговорен к трем годам тюремного заключения, из которых два года условно. В рамках испытательного срока он посещал специальное учебное заведение.