Рева назвал «мерзостью» жителей Донбасса

Министр социальной политики Украины Андрей Рева обозвал "мерзостью" жителей Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его фейсбук.

Отмечается, что Рева так назвал жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР во время интервью. По его словам, беседа с журналистом длилась более получаса, но в итоговой вариант вошла лишь одна фраза. В ответ на это Рева заявил, что имел в виду другое и исправился, назвав жителей Донбасса уже "негодяями".

Рева отметил, что его первоначальные слова были реакцией на позицию журналиста, которая заключалась в том, что " правительство Украины является главным виновником страданий людей на оккупированной территории".

"Тем, кто стал заложником ситуации — максимальная поддержка и защита со стороны государства, а тем негодяям, кто сознательно помогает оккупантам, необходимо продемонстрировать силу закона", — добавил Рева.