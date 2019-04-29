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Рева назвал «мерзостью» жителей Донбасса 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр социальной политики Украины Андрей Рева обозвал "мерзостью" жителей Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его фейсбук.
Отмечается, что Рева так назвал жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР во время интервью. По его словам, беседа с журналистом длилась более получаса, но в итоговой вариант вошла лишь одна фраза. В ответ на это Рева заявил, что имел в виду другое и исправился, назвав жителей Донбасса уже "негодяями".
Рева отметил, что его первоначальные слова были реакцией на позицию журналиста, которая заключалась в том, что "правительство Украины является главным виновником страданий людей на оккупированной территории".
"Тем, кто стал заложником ситуации — максимальная поддержка и защита со стороны государства, а тем негодяям, кто сознательно помогает оккупантам, необходимо продемонстрировать силу закона", — добавил Рева.
Ранее Рева заявил, что правительство страны не выполнило 15 обязательств перед Международным валютным фондом.
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В мире , Украина , Международный валютный фонд , Правительство Украины
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