Американцы едут в Одессу. Мир должен знать, что там произошло

В пятую годовщину гибели людей в Доме профсоюзов в Одессу приедет делегация американских правозащитников. Они хотят добиться от украинских властей согласия на международное расследование трагедии.

Активисты антивоенной коалиции (United National Antiwar Coalition, UNAC ) из США приедут в Одессу, чтобы напомнить миру о трагедии в Доме профсоюзов. Пять лет назад, 2 мая 2014 года, 48 противников госпереворота на Украине сгорели в нем заживо. Еще более двух сотен человек получили ранения. Украинские власти всячески прячут от мира правду о преступлениях радикалов, виновных в гибели людей.

Чтобы приподнять завесу молчания над теми драматическими событиями, американские правозащитники сегодня, 29 апреля, отправляются из Нью-Йорка в Одессу. Они хотят почтить память погибших и обратиться к властям Украины с требованием провести объективное и справедливое расследование Одесской трагедии, рассказал в эфире радио Sputnik активист UNAC, редактор газеты The Virginia Defender Фил Вилейто.

"Это уже пятая годовщина трагедии. За последние три-четыре года по всей Европе и Северной Америке проводились протесты локального характера в знак солидарности с жителями Одессы, в поддержку их требования провести международное расследование событий в Одессе и прекратить политические репрессии, которым подвергаются родственники и журналисты, которые хотят добиться правды о событиях в Одессе 2 мая 2014 года", — сказал правозащитник.

Фил Вилейто внимательно следит за украинскими событиями. Еще в 2016 году он побывал в Одессе, на второй годовщине трагедии. Встретился с родственниками погибших, адвокатами и активистами и понял, что нужно вместе добиваться правды. В результате в рамках UNAC появилась благотворительная организация Odessa Solidarity Campaign, которая сотрудничает с одесским "Советом матерей 2 мая".

Американские и одесские активисты проводят митинги, фотовыставки и лекции в разных городах. Их цель — собрать подписи под петицией на сайте ООН и добиться справедливого международного расследования убийства активистов "Антимайдана" в Одессе.

"Мы помогли организовать несколько международных акций, чтобы оказать давление на украинское правительство, для того, чтобы они согласились на международное расследование событий в Одессе, а также, чтобы остановить политические репрессии против родственников пострадавших и журналистов, которые хотят достучаться до правды. Последние два года почти в 40 городах проходили различные демонстрации и митинги, когда многие люди выходили на улицу с плакатами, выражая, таким образом, свою поддержку", — рассказал Фил Вилейто.

Фотовыставка с документальными кадрами из сгоревшего одесского Дома профсоюзов при поддержке американских активистов объехала весь мир. Именно после таких встреч в небольшом городке на севере Италии Чериано-Лагетто появилась площадь Мучеников Одессы, а в Швеции и Финляндии созданы благотворительные фонды.