Уволен глава американской тюрьмы на базе Гуантанамо

Глава американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе контр-адмирал Джон Ринг уволен после специального расследования.

По информации телеканала CNN, Ринга освободили от должности в связи с потерей уверенности в его способности к управлению, передает ТАСС.

Как заявила официальная представительница Южного командования США Аманда Азубуике, увольнение произошло после расследования, которое началось в марте.

Тюрьма на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. На данный момент там содержится 41 человек. Американский союз защиты гражданских свобод подсчитал, что содержание 41 узника в спецтюрьме обходится налогоплательщикам в 445 млн долларов в год.