Раскрыто местонахождение Зеленского

Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский покинул курортный турецкий район Бодрум и вернулся на Украину рейсом Turkish Airlines, сообщает агенство Anadolu.
Как отмечается, Зеленский вместе с семьёй покинул гостиницу в квартале Гюверджинлик и направился в аэропорт Milas-Bodrum.
Его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.
Ранее Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на фестиваль «Весело», чтобы отвезти туда детей. Также он рассказал о прикрывающихся его именем мошенниках.