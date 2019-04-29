Раскрыто местонахождение Зеленского

Anadolu: Зеленский покинул Турцию и вернулся на Украину

Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский покинул курортный турецкий район Бодрум и вернулся на Украину рейсом Turkish Airlines, сообщает агенство Anadolu.

Как отмечается, Зеленский вместе с семьёй покинул гостиницу в квартале Гюверджинлик и направился в аэропорт Milas-Bodrum.

Его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Ранее Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на фестиваль «Весело», чтобы отвезти туда детей. Также он рассказал о прикрывающихся его именем мошенниках.