Раскрыто местонахождение Зеленского

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Anadolu: Зеленский покинул Турцию и вернулся на Украину 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский покинул курортный турецкий район Бодрум и вернулся на Украину рейсом Turkish Airlines, сообщает агенство Anadolu.
Как отмечается, Зеленский вместе с семьёй покинул гостиницу в квартале Гюверджинлик и направился в аэропорт Milas-Bodrum.
Его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.
Ранее Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на фестиваль «Весело», чтобы отвезти туда детей. Также он рассказал о прикрывающихся его именем мошенниках.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Бодрум , Турция
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