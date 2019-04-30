Доклад: ФРГ «протащила» «Северный поток — 2» вопреки противодействию в ЕС

Германия сыграла главную роль в том, что проект "Северный поток — 2" будет реализован, это пример лоббистской работы в интересах России ЕС , заявила РИА Новости автор доклада EU-Lobbyreport Нина Кацемих.

Доклад EU-Lobbyreport опубликован в понедельник, это первый документ такого рода, выпущенный неправительственной организацией LobbyControl. В докладе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, описывается, каким образом компании, пиар-агентства, а также отдельные граждане оказывают влияние на политику Брюсселя . Авторы делают вывод — в последние пять лет сделано многое для усиления прозрачности в работе Еврокомиссии Европарламента с лоббистами, однако власть концернов в Европе остается "однозначно слишком большой, порой они могут буквально контролировать принятие законов и политический процесс".

"Германия в конце концов протащила этот трубопровод, хотя многие в ЕС не хотели этого", — заявила Кацемих. Противником проекта эксперт назвала кандидата на пост главы Еврокомиссии от правящего сейчас в ФРГ альянса ХДС/ХСС Манфреда Вебера. В интервью польскому изданию Polska Times он ранее заявил, что в случае победы на выборах использует "все правила, чтобы заблокировать Nord Stream 2".

По словам Кацемих, история вокруг "Северного потока — 2" продемонстрировала, что "Россия активно и ловко дергает за ниточки" в Брюсселе, при этом сама структура работы такого важнейшего европейского института, как, к примеру, Совет ЕС , "крайне непрозрачна", поэтому "в очень многих случаях мы совсем не понимаем, как именно федеральное правительство Германии защищает… позиции, это происходит буквально за закрытыми дверями".

По оценке эксперта, половина бывших еврокомиссаров и треть экс-депутатов Европарламента "занимаются деятельностью, близкой к лоббизму, или оказывают услуги советников для компаний". Она согласилась, что политика нуждается в лоббизме, "влиянии разных сторон при принятии решения", однако "если 70% встреч в Еврокомиссии проходят с представителями компаний, то речь уже не может идти о сбалансированном консультировании, о политике в интересах всех, и мы имеем результаты исключительно в пользу компаний".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.