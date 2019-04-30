Германия сыграла главную роль в том, что проект "Северный поток — 2" будет реализован, это пример лоббистской работы в интересах России в ЕС, заявила РИА Новости автор доклада EU-Lobbyreport Нина Кацемих.
Доклад EU-Lobbyreport опубликован в понедельник, это первый документ такого рода, выпущенный неправительственной организацией LobbyControl. В докладе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, описывается, каким образом компании, пиар-агентства, а также отдельные граждане оказывают влияние на политику Брюсселя. Авторы делают вывод — в последние пять лет сделано многое для усиления прозрачности в работе Еврокомиссии и Европарламента с лоббистами, однако власть концернов в Европе остается "однозначно слишком большой, порой они могут буквально контролировать принятие законов и политический процесс".
"Германия в конце концов протащила этот трубопровод, хотя многие в ЕС не хотели этого", — заявила Кацемих. Противником проекта эксперт назвала кандидата на пост главы Еврокомиссии от правящего сейчас в ФРГ альянса ХДС/ХСС Манфреда Вебера. В интервью польскому изданию Polska Times он ранее заявил, что в случае победы на выборах использует "все правила, чтобы заблокировать Nord Stream 2".
По словам Кацемих, история вокруг "Северного потока — 2" продемонстрировала, что "Россия активно и ловко дергает за ниточки" в Брюсселе, при этом сама структура работы такого важнейшего европейского института, как, к примеру, Совет ЕС, "крайне непрозрачна", поэтому "в очень многих случаях мы совсем не понимаем, как именно федеральное правительство Германии защищает… позиции, это происходит буквально за закрытыми дверями".
По оценке эксперта, половина бывших еврокомиссаров и треть экс-депутатов Европарламента "занимаются деятельностью, близкой к лоббизму, или оказывают услуги советников для компаний". Она согласилась, что политика нуждается в лоббизме, "влиянии разных сторон при принятии решения", однако "если 70% встреч в Еврокомиссии проходят с представителями компаний, то речь уже не может идти о сбалансированном консультировании, о политике в интересах всех, и мы имеем результаты исключительно в пользу компаний".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.