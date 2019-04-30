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«Сонный Джо» Байден обещает вернуть демократам Белый дом 

Вести.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Бывший вице-президент США Джо Байден выступил перед своими сторонниками впервые с тех пор, как решился участвовать в президентской гонке. Встреча прошла в Пенсильвании.
Политик заявил: именно этот штат даст демократам шанс вернуть себе Белый дом. Байден пообещал, что в случае победы увеличит размер минимальной заработной платы, поможет профсоюзам и восстановит средний класс в стране, сообщает "Россия 24".
Не поскупился на критику в адрес нынешнего главы Белого дома. В частности, упрекнул Трампа, что при нем произошла недавняя атака в синагоге в Калифорнии.
Трамп в свою очередь назвал 76-летнего Байдена "сонным Джо" и саркастически пожелал успеха.
Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2020 года.
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