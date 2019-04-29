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На Шри-Ланке запретили прятать лица 

Lenta.ru + ещё 19 45 минут назад
Фото: Reuters
Власти Шри-Ланки запретили публично носить одежду или головные уборы, закрывающие лица. Об этом сообщает BBC News.
Ограничение ввел с понедельника, 29 апреля, президент страны Майтрипала Сирисена. Он указал, что ради обеспечения национальной безопасности запрещена любая одежда, мешающая идентификации лица человека.
Непосредственно никабы или бурки, которые носят мусульманки, не назывались. Однако шаг, вероятно, направлен именно на них, отмечает издание.
В стране с населением в 21 миллион человек немногим менее 10 процентов — мусульмане. При этом считается, что закрывающую лица одежду носит меньшинство женщин, исповедующих ислам. Отмечается, что организация мусульманских священнослужителей в Шри-Ланке также попросила женщин избегать ношения закрывающей лица одежды.
Ранее сообщалось, что шри-ланкийские власти запретили использование всех беспилотных летательных аппаратов на неопределенный срок.
Серия террористических атак в Шри-Ланке произошла 21 апреля. Изначально сообщалось о 359 жертвах и более 500 раненых, однако позднее стало известно, что погибших примерно на 100 человек меньше.
Ответственность за взрывы взяли террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Власти Шри-Ланки при этом обвинили в атаках движение «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания». Некоторые из террористов были членами одной семьи. При этом двух главных подозреваемых задержали.
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Комментарии
В мире , Исламское государство , Шри-Ланка
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