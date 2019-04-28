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На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Lakruwan Wanniarachchi
Два главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с пасхальными взрывами на Шри-Ланке, задержаны, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на полицию.
По данным портала, подозреваемых идентифицировали как Мохамеда Саадика Абдул Хака и Мухамеда Саахида Абдул Хака.
Шри-ланкийский полицейский около отеля на окраине Коломбо, где произошел взрыв.
В пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.
* Запрещена в России
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