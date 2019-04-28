Сотрудники отеля в Турции рассказали, как отдыхал Владимир Зеленский

Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции в районе Бодрума рассказали РИА Новости о своих встречах с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, который там отдыхает с пятницы. В целом он произвел на них хорошее впечатление, в нем увидели "простого, приятного и весьма симпатичного человека".

Ранее Зеленский написал об отдыхе в Турции в соцсети, уточнив, что это первые его выходные за последние 4 месяца.

Зеленский победил во втором туре выборов в Украине, набрав 73,22% голосов. Его соперник, действующий президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой 24,45% избирателей, явившихся на выборы.

Вилла "Президенция"

Отель в 25 километрах от Бодрума, в котором остановился Зеленский, оказался настоящим городком с многочисленными "улицами", "переулками", тупиками, многоуровневыми переходами и загадочными уголками. Не меньшее количество вилл, жилых корпусов на любой вкус и кошелек так же разбросаны по гористому ландшафту весьма затейливо: добраться из точки А в точку Б можно разве что по кривым дорожкам, многоярусным эскалаторам или на электромобилях, которые курсируют по всей территории гостиничного комплекса.

Здесь девять больших ресторанов и несколько барных островков, затерянных в лабиринте лестниц, панорамных площадок, а также несколько пляжей разных конфигураций, повторяющие изгибистые очертания изрезанного бодрумского побережья.

Довольно быстро корреспонденту РИА Новости удалось установить примерное место пребывания Зеленского: это район самых шикарных вилл, скрываемых соснами, одна из вилл имеет говорящее название "Президентская". Ненавязчивое дежурство в районе вилл удачи не принесло, пришлось отправиться искать следы пребывания нового украинского лидера по всей территории комплекса.

Но их почти не было. Отель жил обычной жизнью, постояльцы свободно курсировали во всех направлениях, все было открыто и доступно. О том, что здесь находится высокий иностранный гость, говорили лишь две машины скорой помощи на въезде на постоянном дежурстве. Об усилении охраны говорить сложно, поскольку отличить штатных охранников по виду и числу от усиленной охраны комплекса непосвященному почти невозможно.

Он где-то здесь…

Источники в турецких журналистских кругах сообщили, что Зеленский якобы собирается отправиться кататься по морю на местной яхте. Поскольку единственная на побережье яхта с прошлого дня стояла на приколе на пристани, оставалось лишь не спеша устроиться перед ее трапом и ждать появления украинского президента, однако Зеленский возле яхты так и не появился.

В перерывах между дежурством у яхты корреспондент добросовестно обошел все девять ресторанов и мелкие бары.

Зеленский временами уже начинал казаться мифическим персонажем, однако время от времени попадались люди, которые его видели.

"Он вчера приходил в наш магазин. Мы его не узнали: в майке, шортах, босиком. Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же: тоже в футболках, и не скажешь, что охрана. Один, правда, такой мощный парень", — рассказала русскоязычная хозяйка небольшого магазина всякой всячины, работающего на территории отеля.

Официант одного из ресторанов на вопрос о Зеленском горделиво похвастался, что лично доставлял ему завтрак и охарактеризовал украинского президента как "очень простого, приятного и весьма симпатичного человека".

Такое же мнение об избранном президенте Украины высказал и сотрудник безопасности пляжа.

"Мы не имеем права разглашать место отдыха наших клиентов, особенно ВИП-персон. Но могу сказать, что нам всем он очень понравился: такой спокойный, простой и веселый парень".

Охранник действительно не раскрыл тайну конкретной виллы Зеленского, однако на намеки корреспондента в сторону президентских вилл, уклончиво ответил: "Возможно".

По его словам, от Зеленского не поступало запроса на предоставление ему дополнительной охраны. "Но наши все равно предоставили свою охрану, причем не только традиционную, когда люди наушниками в ушах, но "невидимую": например, мы с вами сейчас на пляже разговариваем, а кто-то из охраны может под видом отдыхающего сейчас тут следить за обстановкой", — сказал он.

Любопытными сведениями о подготовке визита Зеленского поделился еще один сотрудник отеля.

"Мы недавно открылись, и это первый визит лица такого высокого уровня. Перед его приездом тут все на ушах стояли, встречали его в аэропорту с кортежем. Кроме этого, в отеле на время его пребывания работают несколько человек из службы безопасности президента Турции", — сказал собеседник агентства в частной беседе.

Без суеты и журналистов

На настойчивые расспросы другой сотрудник заявил:

"Господин Зеленский приехать отдохнуть без суеты и журналистов. Он имеет на это право: предвыборная гонка далась ему нелегко, и его желание отдохнуть объяснимо. А мы как отель обязаны предоставить ему эту возможность на высшем уровне", — добавил собеседник агентства

После очередного похода к яхте и контроля ресторанов, корреспондент переместился на пляж попытать счастья там, а заодно и пообщаться с гостями отеля.

Сезон еще не начался, постояльцев сравнительно мало, клиенты в основном из Европы, Южной Америки и Азии. Уже ближе к ночи корреспонденту РИА Новости убедился, что сотрудники отеля видели именно Зеленского, поскольку ему удалось увидеть возвращение в отель кортежа Зеленского, состоящего из четырех автомобилей и машины "скорой помощи".

Ожидается, что избранный президент Украины вернется на родину в воскресенье.