В штабе Зеленского поддержали петицию о запрете Порошенко выезда за границу

До этого стало известно, что киевский окружной административный суд принял к рассмотрению иск о запрете выезда из страны Порошенко на протяжении года после президентских и парламентских выборов. Причем иск также был подан в отношении некоторых других украинских чиновников.

В сообщении команды одобрили иск, заявив, что "на каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ".

Ранее в штабе Зеленского высказали отношение к артистам и фильмам из России.