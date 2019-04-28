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В штабе Зеленского поддержали петицию о запрете Порошенко выезда за границу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В штабе победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского поддержали петицию о запрете выезда за границу действующего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщают "Украинские новости".
До этого стало известно, что киевский окружной административный суд принял к рассмотрению иск о запрете выезда из страны Порошенко на протяжении года после президентских и парламентских выборов. Причем иск также был подан в отношении некоторых других украинских чиновников.
В сообщении команды одобрили иск, заявив, что "на каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ".
Ранее в штабе Зеленского высказали отношение к артистам и фильмам из России.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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