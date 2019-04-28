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Модель умерла после падения на подиуме 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Leco Viana / AP
Модель Талес Соарес, участвовавший в показе на Неделе моды в Сан-Паулу, умер после падения на подиуме. Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщили организаторы мероприятия, Соарес упал во время показа бренда Ocksa. Возможно, он упал из-за того, что споткнулся об шнурки.
Издание Folha de S. Paulo отмечает, что сначала зрители приняли падение за часть представления. Однако позже мужчину начало трясти, а из его рта пошла пена.
Медицинские работники попытались оказать модели помощь на месте, после чего Соареса доставили в больницу, где констатировали его смерть. Мужчине было 26 лет.
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