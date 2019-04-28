В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.

В частности, Разумков объяснил, что многие на Украине и, в частности, он выросли на этих фильмах, но при этом подчеркнул, что не стал бы возвращать фильмы о российской армии.

"Мы все выросли на этих фильмах. И было бы комфортнее, если бы мы могли их смотреть. Я не предлагаю продвигать российский кинематограф, который рассказывает про доблесть российской армии. Я говорю о старых советских фильмах, на которых в том числе вырос я", — сказал он.

При этом Разумков добавил, что ситуация с выступлениями российских артистов на Украине может измениться, если будут инициированы законодательные изменения по этому вопросу.

"По артистам действует законодательство. Если будут инициированы изменения в него, тогда будет изменена ситуация", — сказал советник Зеленского, но не уточнил, будет ли команда президента предлагать соответствующие поправки.

Пятого октября Рада приняла закон, который запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются россияне.