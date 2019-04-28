Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
В частности, Разумков объяснил, что многие на Украине и, в частности, он выросли на этих фильмах, но при этом подчеркнул, что не стал бы возвращать фильмы о российской армии.
"Мы все выросли на этих фильмах. И было бы комфортнее, если бы мы могли их смотреть. Я не предлагаю продвигать российский кинематограф, который рассказывает про доблесть российской армии. Я говорю о старых советских фильмах, на которых в том числе вырос я", — сказал он.
При этом Разумков добавил, что ситуация с выступлениями российских артистов на Украине может измениться, если будут инициированы законодательные изменения по этому вопросу.
"По артистам действует законодательство. Если будут инициированы изменения в него, тогда будет изменена ситуация", — сказал советник Зеленского, но не уточнил, будет ли команда президента предлагать соответствующие поправки.
Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.
Пятого октября Рада приняла закон, который запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются россияне.