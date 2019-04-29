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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ в Донбассе 

Р-Спорт + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в понедельник об уничтожении в Донбассе огневых точек украинских силовиков, которые вели огонь по территории ДНР.
Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов пояснил, что в течение минувших суток обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы трех населенных пунктов республики, огонь велся с применением минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия.
"Ответным огнем с применением стрелкового оружия наши защитники вынудили противника прекратить обстрелы", — сообщил журналистам Безсонов.
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