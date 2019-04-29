В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ в Донбассе

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в понедельник об уничтожении в Донбассе огневых точек украинских силовиков, которые вели огонь по территории ДНР.

Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов пояснил, что в течение минувших суток обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы трех населенных пунктов республики, огонь велся с применением минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия.