Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в понедельник об уничтожении в Донбассе огневых точек украинских силовиков, которые вели огонь по территории ДНР.
Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов пояснил, что в течение минувших суток обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы трех населенных пунктов республики, огонь велся с применением минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия.
"Ответным огнем с применением стрелкового оружия наши защитники вынудили противника прекратить обстрелы", — сообщил журналистам Безсонов.