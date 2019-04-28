Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию 

РИА Новости + ещё 1 53 минуты назад
Фото: facebook.com
Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает газета Bild.
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Для этого предлагается привлечь миссию ООН или дополнительные силы гражданской полиции из Германии, причем контингент должен быть таким, чтобы смог оказать значительное "устрашающее воздействие".
Таким образом, в партии надеются придать новый импульс развитию ситуации на востоке Украины, а также склонить стороны к мирным переговорам. Новый документ вскоре предложат на рассмотрение бундестага.
Как рассказала изданию автор стратегии, депутат от СвДП Рената Альт, правительство должно решительно действовать и еще активнее поддерживать Украину.
При этом она заявила, что подписанный недавно Владимиром Путиным указ об упрощении выдачи российских паспортов для жителей Донбасса якобы показывает, что Кремль "презирает мирное решение конфликта".
Указ, подписанный 24 апреля Путиным, предусматривает упрощенный порядок получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
По словам президента, это было сделано, чтобы защитить права и свободы людей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которых Киев оставил в полной изоляции.
Во время пресс-конференции по итогам визита в Китай 27 апреля Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов могут распространить на всех граждан Украины.
Последние новости
Умерла Элина Быстрицкая На Украине нашли способ "отомстить" России за паспорта на Донбассе Гордон назвал способ вернуть Крым Украине
Комментарии23
В мире , Конфликты , Владимир Путин , Бундестаг , ООН , Bild , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спасибо Лукойлу»: Садальского возмути итоги «Голоса»23
Зеленский предостерег Путина от угроз369
Раскрыт механизм победы дочери Алсу на «Голосе»297
Евросоюз осудил выход США из договора о торговле оружием2
Лоза обвинил Алсу в уничтожении карьеры дочери15
Видео
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Бывший консул Эквадора вскрыл обман про Ассанжа
В мире
В действиях России увидели возрождение СССР
Политика
Зеленскому простили шутку про «термос»
В мире Украина
Как Коломойский поможет Зеленскому
В мире Статьи
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение