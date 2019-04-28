Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки

По информации издания, боевики ИГ, покинувшие Сирию Ирак после разгрома группировки, теперь сконцентрируются на совершении терактов в местах отдыха туристов. Наиболее уязвимые направления в этой связи — курорты Индии, Мальдивских островов, Кении и Танзании.

Один из источников газеты отметил, что в "краткосрочной и среднесрочной перспективе" возникает проблема "рассеивающихся по всему миру боевиков ИГ, преследующих цель осуществления терактов".

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Общее число жертв, по последним данным, составило около 250 человек.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. — "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.